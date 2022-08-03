В доме, где жил глава канцелярии Тайных разыскных дел, полиция Петербурга нашла убежище мигрантов

Восемьсот квартир обошли полицейские в центре Петербурга, чтобы найти одну «резиновую». Видео спартанской обстановки жилища в историческом особняке главк показал 3 августа.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, миграционные изъяны у жильцов петербургского центра искали в минувший четверг, 28 июля, 57 сотрудников. За день они обошли восемьсот квартир в 111 домах. Особое внимание уделяли тем, где под спальные места используется любое свободное пространство.
«Резиновое» помещение нашли на Миллионной улице, 17. В перечне объектов культурного наследия комитета по охране памятников здание значится как доходный дом Петроградского Английского собрания, или дом генерал-аншефа, начальника тайной разыскной канцелярии Андрея Ушакова.
Ещё пять квартир «взяли на карандаш»: их сдают, законность аренды у проверяющих вызвала сомнения.
«За нарушение миграционного законодательства 12 иностранцев привлечены к административной ответственности», — отчитались в ведомстве.