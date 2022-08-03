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    В доме, где жил глава канцелярии Тайных разыскных дел, полиция Петербурга нашла убежище мигрантов

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    Восемьсот квартир обошли полицейские в центре Петербурга, чтобы найти одну «резиновую». Видео спартанской обстановки жилища в историческом особняке главк показал 3 августа.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, миграционные изъяны у жильцов петербургского центра искали в минувший четверг, 28 июля, 57 сотрудников. За день они обошли восемьсот квартир в 111 домах. Особое внимание уделяли тем, где под спальные места используется любое свободное пространство.

    «Резиновое» помещение нашли на Миллионной улице, 17. В перечне объектов культурного наследия комитета по охране памятников здание значится как доходный дом Петроградского Английского собрания, или дом генерал-аншефа, начальника тайной разыскной канцелярии Андрея Ушакова.

    Ещё пять квартир «взяли на карандаш»: их сдают, законность аренды у проверяющих вызвала сомнения.

    «За нарушение миграционного законодательства 12 иностранцев привлечены к административной ответственности», — отчитались в ведомстве.

    Поиск нелегалов участковые совместили с профилактической работой: пожилых людей предупреждали о мошенниках, которые приходят и звонят с легендами то о попавших в ДТП родственниках, то о «службе безопасности», готовой защитить банковские счета от хакеров.

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