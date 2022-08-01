«Следователя посольства Канады» задержали за трех обиженных на 300 тысяч бабушек на севере Петербурга

Три пенсионерки принесли в субботу заявления в отделы полиции Выборгского района Петербурга о том, что их обманули телефонные мошенники.



79-летняя жительница Северного проспекта около двух дня 30 июля сообщила, что около 11 утра ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился следователем посольства Канады, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 августа. Он сообщил, что её сестра спровоцировала ДТП и для того, чтобы она не стала фигуранткой уголовного дела, нужно заплатить. Уже через час мужчина на лестничной клетке забрал у пенсионерки накопления — 90 тысяч рублей.

