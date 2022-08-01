«Следователя посольства Канады» задержали за трех обиженных на 300 тысяч бабушек на севере Петербурга

Три пенсионерки принесли в субботу заявления в отделы полиции Выборгского района Петербурга о том, что их обманули телефонные мошенники.
79-летняя жительница Северного проспекта около двух дня 30 июля сообщила, что около 11 утра ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился следователем посольства Канады, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 августа. Он сообщил, что её сестра спровоцировала ДТП и для того, чтобы она не стала фигуранткой уголовного дела, нужно заплатить. Уже через час мужчина на лестничной клетке забрал у пенсионерки накопления — 90 тысяч рублей.
Около половины четвертого в субботу в полицию пришла 76-летняя жительница проспекта Энгельса. Ей в час дня звонила неизвестная женщина, которая смогла убедить пожилую даму, что её дочь попала в ДТП. За «прекращение уголовного дела» пенсионерка отдала у двери в свою квартиру мужчине 100 тысяч рублей.
А ближе к пяти дня в полицию обратилась 82-летняя жительница Светлановского проспекта, почти с аналогичной историей, только в этот раз женский голос в телефонной трубке уверял, что звонит следователь, а в ДТП попала подруга пенсионерки. Пострадавшая отдала в коридоре общего пользования на 7 этаже дома 100 тысяч рублей неизвестному мужчине.
По всем заявлениям были возбуждены дела по статье «Мошенничество».
Сотрудники уголовного розыска района смогли к обеду 31 июля вычислить «дропа», который забирал у пожилых женщин деньги. Им, по предварительной информации, оказался 27-летний неработающий житель Выборгского района.
Мужчину поместили в камеру временного задержания до решения об избрании меры пресечения.