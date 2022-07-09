Петербуржец перепутал мошенников с ФСБ и заплатил за это 9 миллионов и 72 рубля

Аудиоспектакль с чекистами, жуликами и ловлей на живца разыграли для жителя Выборгского района Петербурга. Он сказал «Верю!» и потерял миллионы.

Очередное заявление о телефонном мошенничестве полицейские получили накануне от 70-летнего жителя девятиэтажки на проспекте Луначарского, стало известно «Фонтанке» 9 июля. В начале недели он ответил на звонок с номера, в конце которого были знакомые «112», и узнал о «спецоперации» спецслужб.

ФСБ будто бы вот-вот поймает аферистов, выманивающих у горожан честно нажитое, а пенсионера посвящают в секретную информацию, чтобы обеспечить его финансовую безопасность. По крайней мере, примерно это петербуржец услышал от собеседника.

Голос в трубке был настолько убедителен, что в тот же день мужчина перевёл 9 миллионов 72 рубля на якобы особо защищённый счёт. Больше «сотрудник ФСБ» на связь не выходил.



В полиции возбудили дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

