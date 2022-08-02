Основателя «Омбудсмена полиции» приговорили к 5 годам лишения свободы

Люблинский суд Москвы вынес приговор основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову. Его признали виновным в вымогательстве, незаконном распространении порнографических материалов, публичном оскорблении представителя власти и назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Об этом 2 августа сообщает столичная прокуратура. Воронцов также лишен права заниматься администрированием сайтов и страниц в соцсетях сроком на 10 лет, с лишением специального звания «майор полиции».
Суд установил, что Воронцов в октябре 2017 года вымогал у экс-полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, основатель «Омбудсмена полиции» выложил все в паблик. В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он поступил так же с другим полицейским. Установлено, что в «Омбудсмене полиции» публиковались записи, оскорбляющие сотрудника органов внутренних дел при исполнении.
Владимира Воронцова арестовали в начале мая 2020 года.