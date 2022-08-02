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    Пользователям с российским гражданством запретили сдавать экзамен по английскому на TOEFL

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    Компания ETS, проводящая тестирование по английскому языку в рамках системы TOEFL, отказала россиянам в регистрации на экзамен. Об этом стало известно 2 августа. В марте тестирования были приостановлены в России и Белоруссии, но из-за рубежа граждане этих стран все еще могли пользоваться услугой.

    «Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами [подразделения министерства финансов США]», — такое сообщение теперь появляется у граждан России в личном кабинете, даже если они находятся за рубежом.

    IELTS и TOEFL — экзамены, которые подтверждают знание английского. Их сдают для учебы, работы за границей или иммиграции. IELTS востребован в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. В США в основном принимают результаты TOEFL.

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