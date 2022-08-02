Пользователям с российским гражданством запретили сдавать экзамен по английскому на TOEFL

Компания ETS, проводящая тестирование по английскому языку в рамках системы TOEFL, отказала россиянам в регистрации на экзамен. Об этом стало известно 2 августа. В марте тестирования были приостановлены в России и Белоруссии, но из-за рубежа граждане этих стран все еще могли пользоваться услугой.



«Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами [подразделения министерства финансов США]», — такое сообщение теперь появляется у граждан России в личном кабинете, даже если они находятся за рубежом.

