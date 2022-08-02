«Тайвань — часть Китая». В МИД России назвали «явной провокацией» визит Пелоси на остров

Россия рассматривает визит спикера палаты представителей конгресса США на Тайвань «как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР». Об этом 2 августа заявили в МИД РФ.



В дипведомстве отметили, что Пекин вправе предпринимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе. Москва призывает Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и международную безопасность.

