«Тайвань — часть Китая». В МИД России назвали «явной провокацией» визит Пелоси на остров

Россия рассматривает визит спикера палаты представителей конгресса США на Тайвань «как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР». Об этом 2 августа заявили в МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что Пекин вправе предпринимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе. Москва призывает Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и международную безопасность.
«Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — сказано в заявлении.
2 августа Нэнси Пелоси, несмотря на все протесты со стороны Китая, все же прилетела на Тайвань. Пекин в ответ на это пообещал решительные меры и анонсировал военные учения вокруг острова.