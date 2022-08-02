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    «Тайвань — часть Китая». В МИД России назвали «явной провокацией» визит Пелоси на остров

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    Россия рассматривает визит спикера палаты представителей конгресса США на Тайвань «как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР». Об этом 2 августа заявили в МИД РФ.

    В дипведомстве отметили, что Пекин вправе предпринимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе. Москва призывает Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и международную безопасность.

    «Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — сказано в заявлении.

    2 августа Нэнси Пелоси, несмотря на все протесты со стороны Китая, все же прилетела на Тайвань. Пекин в ответ на это пообещал решительные меры и анонсировал военные учения вокруг острова.

    Тайвань объявил о своей независимости от КНР в 1949 году, когда на остров перебрались остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Тайвань обладает статусом частично признанного государства и является одним из самых чувствительных вопросов в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Китай, который считает Тайвань частью своей территории, неоднократно призывал США прекратить официальные отношения с островом.

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