Подземный гараж в ЖК «Терра» превратился в бассейн из-за осадков в Петербурге

С промокшими ботинками остались жители одного из строений в ЖК «Терра», попытавшиеся пробраться в подземный гараж. Вода пробивалась через щели, пугая напором и быстротой, с которой помещения превращались в бассейны.



Ливень, обрушившийся на Петербург накануне вечером, не обошёл стороной дом 3 на Земледельческой улице в Петербурге. Читатель «Фонтанки» Вадим зафиксировал последствия непогоды на видео рано утром 2 августа, когда шёл за машиной на парковку.

