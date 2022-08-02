Подземный гараж в ЖК «Терра» превратился в бассейн из-за осадков в Петербурге

С промокшими ботинками остались жители одного из строений в ЖК «Терра», попытавшиеся пробраться в подземный гараж. Вода пробивалась через щели, пугая напором и быстротой, с которой помещения превращались в бассейны.
Ливень, обрушившийся на Петербург накануне вечером, не обошёл стороной дом 3 на Земледельческой улице в Петербурге. Читатель «Фонтанки» Вадим зафиксировал последствия непогоды на видео рано утром 2 августа, когда шёл за машиной на парковку.
«Мне нужно было отправиться на работу. Поскольку лифт не работал, спуск в паркинг был осуществлён по запасной лестнице, идущей со двора. Лифты были отключены во всем здании», — рассказал горожанин.
В пресс-службе холдинга РСТИ (в него входит УК «ДомСервис», отвечающая за дом) сообщили, что из-за сильного дождя была затоплена городская система отвода воды с улиц Студенческая и Земледельческая. В ряде домов вода проникла в подвальные помещения и на парковки.
«Специалисты управляющей компании «ДомСервис» совместно со специалистами застройщика работают над устранением последствий подтопления в ЖК при помощи специализированной откачивающей техники», — сообщили в компании.