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    Подземный гараж в ЖК «Терра» превратился в бассейн из-за осадков в Петербурге

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    С промокшими ботинками остались жители одного из строений в ЖК «Терра», попытавшиеся пробраться в подземный гараж. Вода пробивалась через щели, пугая напором и быстротой, с которой помещения превращались в бассейны.

    Ливень, обрушившийся на Петербург накануне вечером, не обошёл стороной дом 3 на Земледельческой улице в Петербурге. Читатель «Фонтанки» Вадим зафиксировал последствия непогоды на видео рано утром 2 августа, когда шёл за машиной на парковку.

    «Мне нужно было отправиться на работу. Поскольку лифт не работал, спуск в паркинг был осуществлён по запасной лестнице, идущей со двора. Лифты были отключены во всем здании», — рассказал горожанин.

    В пресс-службе холдинга РСТИ (в него входит УК «ДомСервис», отвечающая за дом) сообщили, что из-за сильного дождя была затоплена городская система отвода воды с улиц Студенческая и Земледельческая. В ряде домов вода проникла в подвальные помещения и на парковки.

    «Специалисты управляющей компании «ДомСервис» совместно со специалистами застройщика работают над устранением последствий подтопления в ЖК при помощи специализированной откачивающей техники», — сообщили в компании.

    «Фонтанка» писала, что в ночь на второе августа в Петербурге выпало более трети месячной нормы осадков. За день до этого Смольный объявил в городе «оранжевый» уровень опасности.

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