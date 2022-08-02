Играют волны — ветер свищет. Густой туман над Ладожским озером накрыл деревья и дома

Густой туман, в котором исчезают люди, деревья и дома, накрыл Ладожское озеро. За плотной пеленой видны только силуэты удалённых лесных массивов.



Чайки, решившие передохнуть перед полётом по сильному ветру, попали в объектив камеры фотографа Антона Кубышкина. Он поделился снимками, сделанными 2 августа в Приозерском районе Ленобласти, в группе «Грибы и Грибники СПб».



«Поднялись небольшие волны. Ливня, как в Питере, не было. Туманы стелились по пляжу. Сам пляж испарялся, так как был теплее воздуха», — поделился он.