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    Играют волны — ветер свищет. Густой туман над Ладожским озером накрыл деревья и дома

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    Густой туман, в котором исчезают люди, деревья и дома, накрыл Ладожское озеро. За плотной пеленой видны только силуэты удалённых лесных массивов.

    Чайки, решившие передохнуть перед полётом по сильному ветру, попали в объектив камеры фотографа Антона Кубышкина. Он поделился снимками, сделанными 2 августа в Приозерском районе Ленобласти, в группе «Грибы и Грибники СПб».

    «Поднялись небольшие волны. Ливня, как в Питере, не было. Туманы стелились по пляжу. Сам пляж испарялся, так как был теплее воздуха», — поделился он.

    «Фонтанка» показывала фотографии и видео с последствиями дождливой ночи, прошедшей в Петербурге. За ночь на 2 августа в городе выпало более трети месячной нормы осадков.

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