Росприроднадзор объяснил, почему на Неве в Петербурге возникли гигантские радужные пятна

Крупные радужные пятна заметили петербуржцы на правом берегу Невы, в районе Весёлого Посёлка. Горожане поделились фотографиями разноцветных разводов во вторник в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Рисунки на поверхности воды могут быть связаны с обрушившимися на Петербург обильными дождями. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

«Ранее ведомство неоднократно предупреждало о возможных пятнах нефтепродуктов в момент сильных дождей. Данное обстоятельство обусловлено смывом загрязняющих веществ с улично-дорожной сети. Также существуют риски размыва грунтов в местах неукреплённых берегов реки, что, как следствие, может привести к помутнению воды», — рассказали там.

