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    Росприроднадзор объяснил, почему на Неве в Петербурге возникли гигантские радужные пятна

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    Крупные радужные пятна заметили петербуржцы на правом берегу Невы, в районе Весёлого Посёлка. Горожане поделились фотографиями разноцветных разводов во вторник в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

    Рисунки на поверхности воды могут быть связаны с обрушившимися на Петербург обильными дождями. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

    «Ранее ведомство неоднократно предупреждало о возможных пятнах нефтепродуктов в момент сильных дождей. Данное обстоятельство обусловлено смывом загрязняющих веществ с улично-дорожной сети. Также существуют риски размыва грунтов в местах неукреплённых берегов реки, что, как следствие, может привести к помутнению воды», — рассказали там.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В ведомстве подчеркнули, что в городе есть 680 выпусков дождеприёмников, не переключённых на очистные сооружения. Отведение осадков с набережных или улиц через те выпуски, которые расположены вдоль водных объектов, проходит без очистки.

    В Росприроднадзоре просят сообщать о случаях загрязнений по телефону +7 (921) 987–58- 99.

    Накануне вечером на Петербург обрушился ливень, он продолжался всю ночь. В городе выпало более трети месячной нормы осадков. Улицы и дороги в разных районах оказались затоплены.

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