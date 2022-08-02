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    Супертраулер на Адмиралтейских верфях тушили три часа

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    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    Пожар на территории Адмиралтейских верфей, где 2 августа загорелся строящийся траулер «Механик Маслак», ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

    По данным ведомства, пожарные закончили работу на верфях в 14:30, через три часа после того, как на пульт дежурного поступил сигнал о ЧП на рыболовецком судне. От МЧС были задействованы без малого шестьдесят сотрудников, траулер тушили также пожарные верфей.

    В пресс-службе предприятия сообщали, что огонь вспыхнул при производстве плановых работ в мучном трюме. Критичного оборудования там не было, всех работников успели эвакуировать, пострадавших среди них нет.

    По информации «Фонтанки», правоохранители изучают технику безопасности при ремонте — версию о том, что её соблюдали недостаточно, пока не отбросили.

    Адмиралтейские верфи не уточняют, насколько сильно обгорел трюм, но заверяют, что на сроки строительства и сдачи судна случившееся влияние не окажет.

    «Механик Маслак» — один из супертраулеров проекта СТ-192, которые ждёт Русская рыбопромышленная компания.

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