Супертраулер на Адмиралтейских верфях тушили три часа

Пожар на территории Адмиралтейских верфей, где 2 августа загорелся строящийся траулер «Механик Маслак», ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.



По данным ведомства, пожарные закончили работу на верфях в 14:30, через три часа после того, как на пульт дежурного поступил сигнал о ЧП на рыболовецком судне. От МЧС были задействованы без малого шестьдесят сотрудников, траулер тушили также пожарные верфей.



В пресс-службе предприятия сообщали, что огонь вспыхнул при производстве плановых работ в мучном трюме. Критичного оборудования там не было, всех работников успели эвакуировать, пострадавших среди них нет.

