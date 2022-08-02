Перестать метаться и сказать прямо. В Кремле хотят понять готовность США к переговорам о контроле над вооружением

Москва хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам о контроле вооружения на замену договора СНВ-3. Об этом 1 августа заявила российская делегация при ООН.
«Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является «красивыми словами» <…> Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет, далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры», — утверждается на сайте российской делегации при ООН.
Также делегация РФ заявила, что США самостоятельно разорвали диалог по стратегической стабильности с Москвой.
Накануне Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году договор СНВ-3.
Президент РФ Владимир Путин заявил о приверженности России букве и духу договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Москва полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.