Перестать метаться и сказать прямо. В Кремле хотят понять готовность США к переговорам о контроле над вооружением

Москва хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам о контроле вооружения на замену договора СНВ-3. Об этом 1 августа заявила российская делегация при ООН.



«Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является «красивыми словами» <…> Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет, далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры», — утверждается на сайте российской делегации при ООН.

