«Мы не виноваты». Медведев заявил, что нынешняя ситуация «гораздо хуже холодной войны»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу США о новом договоре с Россией по контролю за ядерным оружием. Политик считает, что мир уже изменился, все стало хуже.
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году договор СНВ-3.
«Всё это, конечно, хорошо. Тем не менее ещё раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — пишет Медведев 1 августа в своем телеграм-канале.
Сегодня же президент РФ Владимир Путин заявил о приверженности России букве и духу договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Москва полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. «Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — говорится в приветствии главы государства участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.