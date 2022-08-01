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    «Мы не виноваты». Медведев заявил, что нынешняя ситуация «гораздо хуже холодной войны»

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    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу США о новом договоре с Россией по контролю за ядерным оружием. Политик считает, что мир уже изменился, все стало хуже.

    В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году договор СНВ-3.

    «Всё это, конечно, хорошо. Тем не менее ещё раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — пишет Медведев 1 августа в своем телеграм-канале.

    Сегодня же президент РФ Владимир Путин заявил о приверженности России букве и духу договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Москва полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. «Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — говорится в приветствии главы государства участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

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