«Мы не виноваты». Медведев заявил, что нынешняя ситуация «гораздо хуже холодной войны»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу США о новом договоре с Россией по контролю за ядерным оружием. Политик считает, что мир уже изменился, все стало хуже.



В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году договор СНВ-3.



«Всё это, конечно, хорошо. Тем не менее ещё раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — пишет Медведев 1 августа в своем телеграм-канале.

