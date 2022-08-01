Летят искры, снуют каски. Тихвинский вагонзавод возобновил работу после простоя

Вагоностроительный завод в Тихвинском районе Ленобласти, который является градообразующим в Тихвине, принял сотрудников после остановки конвейера на два с половиной месяца. Этого события ждал без преувеличения весь город. Камера сняла рабочих, которые спешили в цеха, чтобы приступить к делу.
предоставлено пресс-службой ТВСЗ
Предприятие возобновило работу после режима простоя. Об этом 1 августа сообщает 47news, ссылаясь на пресс-службу ТВСЗ. На видео попали сварщики и сборщики, а также группа в спецовках.
Один из сотрудников поделился, что очень рад запуску завода. Он надеется, что объёмы работ вернутся к прежнему уровню.
Напомним, вагоностроители из Тихвинского района ушли в простой 17 мая. Персоналу сохранили социальные гарантии и платили две трети средней зарплаты.
В качестве основной причины приостановки работы называли дефицит кассетных подшипников, которые устанавливают в каждое колесо вагонной тележки. Детали собирали на трех заводах в самом Тихвине, Твери и Саратове с участием американского и шведского капиталов.