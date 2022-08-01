    Пробки

    5/10

    usd61.31eur62.57
    Что происходит в СербииFan-id и футбол - кто лишний?Валюту не снять еще полгодаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Летят искры, снуют каски. Тихвинский вагонзавод возобновил работу после простоя

    2454
    5 комментариев

    Вагоностроительный завод в Тихвинском районе Ленобласти, который является градообразующим в Тихвине, принял сотрудников после остановки конвейера на два с половиной месяца. Этого события ждал без преувеличения весь город. Камера сняла рабочих, которые спешили в цеха, чтобы приступить к делу.

    предоставлено пресс-службой ТВСЗ

    Предприятие возобновило работу после режима простоя. Об этом 1 августа сообщает 47news, ссылаясь на пресс-службу ТВСЗ. На видео попали сварщики и сборщики, а также группа в спецовках.

    Один из сотрудников поделился, что очень рад запуску завода. Он надеется, что объёмы работ вернутся к прежнему уровню.

    Напомним, вагоностроители из Тихвинского района ушли в простой 17 мая. Персоналу сохранили социальные гарантии и платили две трети средней зарплаты.

    В качестве основной причины приостановки работы называли дефицит кассетных подшипников, которые устанавливают в каждое колесо вагонной тележки. Детали собирали на трех заводах в самом Тихвине, Твери и Саратове с участием американского и шведского капиталов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5