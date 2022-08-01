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    Водоканал не будет отключать фонтаны в День ВДВ, но усилит их охрану

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    В преддверии Дня ВДВ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не будет отключать фонтаны, однако при обнаружении в них купающихся работа сооружений будет приостанавливаться для безопасности горожан. С таким предостережением предприятие выступило в понедельник, 1 августа.

    Водоканал также обратился к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к фонтанам и не использовать водные сооружения не по назначению. 2 августа специалисты предприятия будут дежурить у фонтанов с целью проверки их работы и соблюдения всех правил.

    Кроме этого, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обратилось к администрациям районов города для усиления контроля при помощи правоохранительных органов в свете предстоящих праздников.

    «Фонтанка» писала, что накануне, в День ВМФ, в Петербурге были замечены купающиеся в фонтанах. Особой популярностью, в частности, пользовалось водное сооружение у Эрмитажа, в то время как доступ к фонтану в Александровском саду возле Адмиралтейства был перекрыт забором и Росгвардией.

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