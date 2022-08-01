Водоканал не будет отключать фонтаны в День ВДВ, но усилит их охрану

В преддверии Дня ВДВ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не будет отключать фонтаны, однако при обнаружении в них купающихся работа сооружений будет приостанавливаться для безопасности горожан. С таким предостережением предприятие выступило в понедельник, 1 августа.



Водоканал также обратился к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к фонтанам и не использовать водные сооружения не по назначению. 2 августа специалисты предприятия будут дежурить у фонтанов с целью проверки их работы и соблюдения всех правил.

