В одну воронку дважды. Байден опять получил положительный тест на ковид, но чувствует себя нормально

Президент США Джо Байден вскоре после недавнего выздоровления опять сдал положительный тест на коронавирус. При этом чувствует он себя хорошо. Об этом со ссылкой на заявление лечащего врача главы Белого дома Кевина О'Коннора вечером 31 июля сообщает «Интерфакс».



Уточняется, что в настоящий момент американский лидер продолжает соблюдать режим самоизоляции. «Взятый утром тест, как и следовало ожидать, показал положительный результат», — говорится в сообщении.

