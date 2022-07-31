В одну воронку дважды. Байден опять получил положительный тест на ковид, но чувствует себя нормально

Президент США Джо Байден вскоре после недавнего выздоровления опять сдал положительный тест на коронавирус. При этом чувствует он себя хорошо. Об этом со ссылкой на заявление лечащего врача главы Белого дома Кевина О'Коннора вечером 31 июля сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что в настоящий момент американский лидер продолжает соблюдать режим самоизоляции. «Взятый утром тест, как и следовало ожидать, показал положительный результат», — говорится в сообщении.
Напомним, 10 дней назад стало известно, что Байден подхватил COVID-19. Его изолировали в Белом доме. 27 июля появилось сообщение, что президент США получил отрицательный результат анализа на коронавирус. Он написал об этом в соцсетях, приложив фото теста с одной полоской, означающей, что вируса больше нет.