Байден вылечился от COVID-19. Он увидел одну полоску

Президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом он написал в соцсетях, приложив фото теста с одной полоской, означающей, что вируса больше нет.

Глава государства поблагодарил своего лечащего врача за заботу, а своих близких и избирателей – за поддержку.



Теперь Байден сможет вернуться к очной работе. Во время болезни он принимал участие в различных заседаниях и встречах дистанционно.



Лечащий врач президента Кевин О'Коннор утверждал, что его подопечный переносил болезнь в легкой форме с небольшими симптомами. Это объясняли тем, что Байден прошел курс вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

