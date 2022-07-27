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    COVID-19

    Байден вылечился от COVID-19. Он увидел одну полоску

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    Президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом он написал в соцсетях, приложив фото теста с одной полоской, означающей, что вируса больше нет.

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    Глава государства поблагодарил своего лечащего врача за заботу, а своих близких и избирателей – за поддержку.

    Теперь Байден сможет вернуться к очной работе. Во время болезни он принимал участие в различных заседаниях и встречах дистанционно.

    Лечащий врач президента Кевин О'Коннор утверждал, что его подопечный переносил болезнь в легкой форме с небольшими симптомами. Это объясняли тем, что Байден прошел курс вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

    О заболевании 79-летнего президента США стало известно 21 июля.

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