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    Врачи: Байден показывает чудеса исцеления от COVID-19, несмотря на возраст

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    Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден идет на поправку. Симптомов коронавируса у главы Соединенных Штатов уже почти нет. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор в письме, опубликованном Белым домом.

    «В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли… Пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме. Его сатурация прекрасна в помещении. Легкие чистые», — говорится в письме.

    О'Коннор добавляет, что некоторые симптомы болезни все еще присутствуют. В частности, у Байдена заложен нос и еще не пришел в норму голос — президент хрипит.

    Положительный тест на коронавирус Джо Байден сдал четыре дня назад. С утра 21 июля президент США находится на самоизоляции. Как отмечал ранее О'Коннор, вероятно глава государства заразился вариантом BA.5 «омикрон»-штамма коронавируса.

    Несмотря на болезнь, Байден продолжил работать. Местные медики объясняют легкое течение болезни полным курсом вакцинации и ревакцинации, которые прошел президент.

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