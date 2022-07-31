Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования ДТП на Ставрополье. По уточненным данным, там погибли пятеро

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о смертельном ДТП с пассажирским микроавтобусом в Ставропольском крае. Об этом вечером в воскресенье, 31 июля, сообщает Telegram-канал СК РФ.



Тем временем в региональном управлении ГИБДД уточнили, что в аварии погибли пять человек, а не шесть, как сообщалось ранее. Об этом пишет «Интерфакс».

