Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования ДТП на Ставрополье. По уточненным данным, там погибли пятеро

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о смертельном ДТП с пассажирским микроавтобусом в Ставропольском крае. Об этом вечером в воскресенье, 31 июля, сообщает Telegram-канал СК РФ.
Тем временем в региональном управлении ГИБДД уточнили, что в аварии погибли пять человек, а не шесть, как сообщалось ранее. Об этом пишет «Интерфакс».
«Фонтанка» писала, что 31 июля не трассе в Ставропольском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Шевроле Круз», который выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку с находившимися в ней пассажирами. По данным дорожной полиции, микроавтобус совершал рейс из Малого Барханчика в Ставрополь. По факту смертельной аварии было возбуждено сразу два уголовных дела.