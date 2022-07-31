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    Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования ДТП на Ставрополье. По уточненным данным, там погибли пятеро

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о смертельном ДТП с пассажирским микроавтобусом в Ставропольском крае. Об этом вечером в воскресенье, 31 июля, сообщает Telegram-канал СК РФ.

    Тем временем в региональном управлении ГИБДД уточнили, что в аварии погибли пять человек, а не шесть, как сообщалось ранее. Об этом пишет «Интерфакс».

    «Фонтанка» писала, что 31 июля не трассе в Ставропольском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Шевроле Круз», который выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку с находившимися в ней пассажирами. По данным дорожной полиции, микроавтобус совершал рейс из Малого Барханчика в Ставрополь. По факту смертельной аварии было возбуждено сразу два уголовных дела.

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