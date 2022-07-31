После ДТП с шестью погибшими на Ставрополье возбуждено два уголовных дела

Сразу два уголовных дела возбуждено после смертельной аварии с участием маршрутки и легкового автомобиля на Ставрополье. Одно из них касается нарушения правил дорожного движения, второе — оказания небезопасных услуг.
Так, региональное управление СК РФ сообщает о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК ПФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). В прокуратуре тем временем заявили о возбуждении дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напомним, по предварительным данным ГИБДД, «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку. Оба автомобиля загорелись. Авария унесла жизни шести человек, в больнице находятся четверо. По данным дорожной полиции, маршрутное такси совершало рейс из Малого Барханчика в Ставрополь.