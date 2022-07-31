После ДТП с шестью погибшими на Ставрополье возбуждено два уголовных дела

Сразу два уголовных дела возбуждено после смертельной аварии с участием маршрутки и легкового автомобиля на Ставрополье. Одно из них касается нарушения правил дорожного движения, второе — оказания небезопасных услуг.

Так, региональное управление СК РФ сообщает о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК ПФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). В прокуратуре тем временем заявили о возбуждении дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).