Количество погибших в ДТП с маршруткой на Ставрополье выросло до шести

Один из госпитализированных после крупной аварии в Ставропольском крае скончался в больнице. Таким образом, количество погибших в ДТП выросло до шести человек. Уточненные цифры приводит прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что в аварии погибли пятеро — водители легковой и маршрутки, а также трое пассажиров последнего транспортного средства, в том числе ребенок.

Как рассказали в управлении ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель Chevrolet Cruze, выехав на трассу под Светлоградом. В результате столкновения оба автомобиля загорелись.