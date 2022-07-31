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    Количество погибших в ДТП с маршруткой на Ставрополье выросло до шести

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    Один из госпитализированных после крупной аварии в Ставропольском крае скончался в больнице. Таким образом, количество погибших в ДТП выросло до шести человек. Уточненные цифры приводит прокуратура региона.

    Ранее сообщалось, что в аварии погибли пятеро — водители легковой и маршрутки, а также трое пассажиров последнего транспортного средства, в том числе ребенок.

    Как рассказали в управлении ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель Chevrolet Cruze, выехав на трассу под Светлоградом. В результате столкновения оба автомобиля загорелись.

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