На Ставрополье легковая врезалась в маршрутку. Пять человек погибли

Пассажирская газель столкнулась с Chevrolet Cruze на трассе недалеко от Светлограда в Ставропольском крае. В результате оба автомобиля загорелись. Об этом 31 июля сообщает региональная прокуратура.
В надзорном ведомстве уточнили, что в микроавтобусе находились 8 пассажиров. Сообщалось, что трое из них погибли, еще шесть человек госпитализированы в районную больницу. От полученных травм, по информации прокуратуры, также скончались водители обоих транспортных средств.
«По моему поручению на место аварии выехал министр здравоохранения для организации помощи», — сообщил по этому поводу в своем телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
По данным регионального управления ГИБДД, аварию спровоцировал водитель легковой, выехав на встречную полосу.