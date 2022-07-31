На Ставрополье легковая врезалась в маршрутку. Пять человек погибли

Пассажирская газель столкнулась с Chevrolet Cruze на трассе недалеко от Светлограда в Ставропольском крае. В результате оба автомобиля загорелись. Об этом 31 июля сообщает региональная прокуратура.

В надзорном ведомстве уточнили, что в микроавтобусе находились 8 пассажиров. Сообщалось, что трое из них погибли, еще шесть человек госпитализированы в районную больницу. От полученных травм, по информации прокуратуры, также скончались водители обоих транспортных средств.