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    COVID-19

    Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти. В Петербурге почти 1600 новых случаев

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    За последние сутки в России выявлено 12 498 заболевших коронавирусом, следует из данных портала «Стопкоронавирус» за 31 июля. Днем ранее было зафиксировано 12 248 случаев заражения.

    Умерло за сутки 38 человек, тогда как накануне было зафиксировано 43 смерти.

    Число новых случаев растет и в Петербурге. За последние сутки в Северной столице выявили 1596 заболевших (днем ранее было 1457). Скончались семь человек, в то время как день назад было на один смертельный случай больше.

    Число госпитализаций тоже растет. Всего в Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмониями развернуты 1309 коек. 29 июля стало известно, что под эти цели переведут еще один стационар.

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