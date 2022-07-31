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    В Ленобласти неизвестные расстреляли памятник советским воинам-танкистам

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    Полиция разбирается в обстоятельствах порчи памятного знака погибшим воинам-танкистам в годы Великой Отечественной войны, установленного в Тосненском районе Ленобласти. Неизвестные расстреляли его из ружья. Об этом 31 июля сообщают 47news.

    Сообщение о выходке вандалов поступило в тосненскую полицию накануне днём. Памятник, установленный у дороги «Любань – Шапки», на повороте на посёлок Обуховец, оказался испорчен. На монументе видны множественные следы от пуль, рядом нашлись несколько гильз.

    Памятник с табличкой «Будем жить» установили силами отряда «Тигода-47». В паблике организации сообщают, что стрельба велась из охотничьего ружья.

    Мемориал установили в память о погибших солдатах и офицерах: танкистам, артиллеристам, летчикам, пехоте. В 1942-1943 годах в районе Макарьевской Пустыни шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. У основания памятного знака поисковики уложили куски брони танков Т-34, которые они вытащили с болот.

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