В Ленобласти неизвестные расстреляли памятник советским воинам-танкистам

Полиция разбирается в обстоятельствах порчи памятного знака погибшим воинам-танкистам в годы Великой Отечественной войны, установленного в Тосненском районе Ленобласти. Неизвестные расстреляли его из ружья. Об этом 31 июля сообщают 47news.
Сообщение о выходке вандалов поступило в тосненскую полицию накануне днём. Памятник, установленный у дороги «Любань – Шапки», на повороте на посёлок Обуховец, оказался испорчен. На монументе видны множественные следы от пуль, рядом нашлись несколько гильз.
Памятник с табличкой «Будем жить» установили силами отряда «Тигода-47». В паблике организации сообщают, что стрельба велась из охотничьего ружья.