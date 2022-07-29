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    «Газпром» опубликовал часть переписки с Siemens о ремонте турбин «Северного потока»

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    5 комментариев

    «Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами и документы по КС «Портовая». Они появились 29 июля в телеграм-канале энергетической компании.

    Несколько писем посвящены главному руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Степанову. В них говорится, что за последние два года на «Портовой» девять раз отказывали датчики температуры подшипника, с мая по июнь он пропадал четыре раза, и, пока Siemens не объяснит причины этого, газоперекачивающий агрегат будет простаивать. В письме гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Титову отмечается, что Ростехнадзор выписал протокол о временном запрете эксплуатации ГПА. Акты ведомства также опубликованы.

    Ранее «Газпром» заявил, что Siemens устранила не больше четверти неисправностей на турбинах «Северного потока». Тогда же, вечером 29 июля, компания пообещала опубликовать часть переписки, касающейся ремонта турбин.

    Компания сообщала о намерении снизить поставки по «Северному потоку» с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали. Решение связано с тем, что еще одной турбине КС «Портовая» требуется ремонт, а другая пока так и не вернулась в Россию.

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    Комментарии 5

    Evil_Dogooder29 Июл 2022 в 22:41
    Чем-то напомнило катастрофу шаттла Коламбия. Там при старте, если кто не помнит, куском теплоизоляции повредило крыло. Руководство НАСА хотело всё замять и отказалось от дополнительных мер проверки. И при входе в атмосферу при посадке плазма через дырку в крыле проникла вовнутрь и стала выжигать шаттл изнутри. И вот как раз за секунды до его разрушения в ЦУПе в Хьюстоне заметили потерю датчиков давления и температуры в левом крыле. А потом шаттл разорвало на клочки, все астронавты погибли, упокой господь души невинно убиенных. Ведь их именно что убили — жертв можно было бы избежать, если бы в НАСА верхи добросовестно отнеслись к изначальным сообщениям о неисправностях. Вот и тут тоже, датчики отказывают, но это мол ничего страшного, дело житейское. Насос, конечно, не шаттл, но что-то мне подсказывает, что в случае аварии тоже мало не покажется.
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