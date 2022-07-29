«Газпром» опубликовал часть переписки с Siemens о ремонте турбин «Северного потока»

«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами и документы по КС «Портовая». Они появились 29 июля в телеграм-канале энергетической компании.
Несколько писем посвящены главному руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Степанову. В них говорится, что за последние два года на «Портовой» девять раз отказывали датчики температуры подшипника, с мая по июнь он пропадал четыре раза, и, пока Siemens не объяснит причины этого, газоперекачивающий агрегат будет простаивать. В письме гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Титову отмечается, что Ростехнадзор выписал протокол о временном запрете эксплуатации ГПА. Акты ведомства также опубликованы.
Ранее «Газпром» заявил, что Siemens устранила не больше четверти неисправностей на турбинах «Северного потока». Тогда же, вечером 29 июля, компания пообещала опубликовать часть переписки, касающейся ремонта турбин.