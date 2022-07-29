Четыре Лапы и SUP. Рассказываем о конкурсе «Я и ценный пассажир»

Оргкомитет «Фонтанка SUP» напоминает всем сапсёрферам, у кого в экипаже 6 августа будут домашние питомцы: у нас для вас есть специальный конкурс с призами, а в фестивальном городке — много интересных активностей, подарков, приятных впечатлений и знакомств от партнера номинации — сети зоомагазинов Четыре Лапы*. Жюри непременно отметит вашего друга за обаяние и смелость, а вас — за креативность и терпение.

Поделиться Поделиться





Любимый питомец на сапборде — это верный шанс завоевать приз на седьмом фестивале «Фонтанка SUP».

Для этого нужно: 1. Зарегистрироваться до 3 августа на официальном сайте события, напомним, это бесплатно. 2. В день проведения SUP-феста получить стартовый номер и с 8:00 до 10:00 подойти со своим ценным пассажиром в фотозону «Фонтанки» в городке фестиваля, чтобы вас сфотографировали и взяли данные для конкурса. Либо с 8:00 до 11:00 отправить нам вашу фотографию на сапе с домашним питомцем. Фотографии отправляйте в WhatsApp или Telegram на номер + 7 (921) 413 36–74. На фото должен быть виден ваш стартовый номер, в тексте сообщите нам ваше ФИО.

3. После заплыва подойти к фестивальной сцене к 14:00, чтобы узнать, кто победил. Победитель получит в подарок все, что необходимо питомцу: от корма до товаров для груминга от сети зоомагазинов Четыре Лапы. В этом году для всех хвостатых и усатых сапсёрферов фестивальный партнер номинации «Я и ценный пассажир» подготовил дополнительные награды. Комплекты подарков из полезных товаров для животных получат: «Самый маленький питомец», «Самый опытный sup-спортсмен», «Самый стильный sup-спортсмен».

Четыре Лапы 6 августа в фестивальном городке развернут сразу несколько полезных активностей для животных и их владельцев. На площадке для аджилити ваш питомец сможет проверить свои силы и пройти полосу препятствий. Грумер заплетет косички, предложит собачий маникюр или даже глэм-тату. Можно будет получить консультацию ветврача и поучаствовать в беспроигрышной лотерее, заполнив анкету о своем четвероногом друге.

Поделиться Поделиться





* Четыре Лапы — это крупнейшая сеть зоомагазинов в России, которая помогает владельцам домашних животных заботиться о своих питомцах на всех этапах жизни и предоставляет им все необходимые услуги по уходу: от продажи корма до ветеринарной помощи.