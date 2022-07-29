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    Фонтанка SUP

    Четыре Лапы и SUP. Рассказываем о конкурсе «Я и ценный пассажир»

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    Оргкомитет «Фонтанка SUP» напоминает всем сапсёрферам, у кого в экипаже 6 августа будут домашние питомцы: у нас для вас есть специальный конкурс с призами, а в фестивальном городке — много интересных активностей, подарков, приятных впечатлений и знакомств от партнера номинации сети зоомагазинов Четыре Лапы*. Жюри непременно отметит вашего друга за обаяние и смелость, а вас — за креативность и терпение.

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    Любимый питомец на сапборде — это верный шанс завоевать приз на седьмом фестивале «Фонтанка SUP».

    Для этого нужно:

    1. Зарегистрироваться до 3 августа на официальном сайте события, напомним, это бесплатно.

    2. В день проведения SUP-феста получить стартовый номер и с 8:00 до 10:00 подойти со своим ценным пассажиром в фотозону «Фонтанки» в городке фестиваля, чтобы вас сфотографировали и взяли данные для конкурса.

    Либо с 8:00 до 11:00 отправить нам вашу фотографию на сапе с домашним питомцем. Фотографии отправляйте в WhatsApp или Telegram на номер + 7 (921) 413 36–74. На фото должен быть виден ваш стартовый номер, в тексте сообщите нам ваше ФИО.

    3. После заплыва подойти к фестивальной сцене к 14:00, чтобы узнать, кто победил. Победитель получит в подарок все, что необходимо питомцу: от корма до товаров для груминга от сети зоомагазинов Четыре Лапы.

    В этом году для всех хвостатых и усатых сапсёрферов фестивальный партнер номинации «Я и ценный пассажир» подготовил дополнительные награды. Комплекты подарков из полезных товаров для животных получат: «Самый маленький питомец», «Самый опытный sup-спортсмен», «Самый стильный sup-спортсмен».

    Четыре Лапы 6 августа в фестивальном городке развернут сразу несколько полезных активностей для животных и их владельцев. На площадке для аджилити ваш питомец сможет проверить свои силы и пройти полосу препятствий. Грумер заплетет косички, предложит собачий маникюр или даже глэм-тату. Можно будет получить консультацию ветврача и поучаствовать в беспроигрышной лотерее, заполнив анкету о своем четвероногом друге.

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    * Четыре Лапы — это крупнейшая сеть зоомагазинов в России, которая помогает владельцам домашних животных заботиться о своих питомцах на всех этапах жизни и предоставляет им все необходимые услуги по уходу: от продажи корма до ветеринарной помощи.

    · Более 25 000 товаров

    · Более 400 магазинов

    · Бесплатная доставка (подробности на сайте)

    · Удобное мобильное приложение

    · Ветеринарные центры и груминг-салоны

    Специалисты Четыре Лапы применяют индивидуальный подход к каждому животному и предлагают их хозяевам такие практические услуги по уходу, как подбор правильного корма, консультацию по безопасности, уроки по социализации животного в семье и многое другое.

    Международный фестиваль «Фонтанка SUP» проходит в Санкт-Петербурге в седьмой раз. Организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть». В прошлом году на воду вышли около трех тысяч любителей сапсёрфинга из 10 стран и более 80 городов. В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» получил гран-при X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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