Подавший сигнал тревоги самолет благополучно приземлился в Грозном. Кадыров показал видео

Самолёт Boeing, подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, приземлился в аэропорту Грозного. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой видно, как судно садится на аэродроме.
«Самолёт сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Пилоты сработали грамотно», — сообщил глава Чечни.
«Фонтанка» писала, что в пятницу, около половины четвертого дня, самолёт, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал тревоги, когда летел над Каспийским морем. Он развернулся около города Форт-Шевченко в Казахстане и возвращался в аэропорт вылета. Рейс выполняла авиакомпания Utair. Там заявили, что причиной стал сработавший индикатор давления в салоне. Экипаж в целях безопасности решил вернуться назад.