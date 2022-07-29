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    Подавший сигнал тревоги самолет благополучно приземлился в Грозном. Кадыров показал видео

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    Самолёт Boeing, подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, приземлился в аэропорту Грозного. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой видно, как судно садится на аэродроме.

    «Самолёт сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Пилоты сработали грамотно», — сообщил глава Чечни.

    «Фонтанка» писала, что в пятницу, около половины четвертого дня, самолёт, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал тревоги, когда летел над Каспийским морем. Он развернулся около города Форт-Шевченко в Казахстане и возвращался в аэропорт вылета. Рейс выполняла авиакомпания Utair. Там заявили, что причиной стал сработавший индикатор давления в салоне. Экипаж в целях безопасности решил вернуться назад.

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