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    Самолет из Грозного в Москву подал сигнал тревоги над Каспийским морем

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    Пассажирский самолёт Boeing, который летит из Грозного в Москву, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Согласно сервису Flightradar, рейс выполняет авиакомпания Utair.

    Судно развернулось около города Форт-Шевченко в Казахстане. Сейчас оно пролетает над селом Новая Коса в Дагестане.

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    По данным ТАСС, Boeing подал сигнал тревоги и снизился до высоты, равной 3 тыс. метров. Причина, по которой это произошло, пока неизвестна.

    Как пишет MSK1.RU, около 15:50 самолет пропал с радаров Flightradar24. Однако спустя несколько минут снова появился.

    Обновление: В UTair сообщили агентству РИА Новости, что на борту самолета сработал индикатор давления в салоне, и в целях безопасности командир решил снизить высоту и вернуться в аэропорт вылета. С пассажирами и экипажем все в порядке, ожидается штатная посадка.

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