Пока дамба закрыта, дюжина дополнительных электричек повезет петербуржцев в Ломоносов в День ВМФ

В день проведения Главного военно-морского парада, 31 июля, пустят дополнительные электрички между Петербургом и Ораниенбаумом. Для удобства пассажиров добавят 12 поездов в одну сторону и столько же — в другую.
Первая электричка в Ломоносов из Петербурга отправится в 9:00, а последняя — в 15:30, сообщает 29 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Из Ораниенбаума в Петербург первый электропоезд поедет в 10:00, а последний — в 16:45. Интервал между электричками составит полчаса. С точным расписанием дополнительных поездов можно ознакомиться на сайте ведомства.
По данным «Фонтанки», решение о запуске дополнительных электричек связано с перекрытиями на День ВМФ. Напомним, что 31 июля с 7:00 до 17:00 будет закрыт проезд по дамбе в обе стороны между Приморским проспектом и дорогой к порту Бронка. Пропускать будут только аккредитованный транспорт, машины экстренных служб, городской общественный транспорт и — по предъявлению специального пропуска — машины жителей Кронштадта. С железнодорожного вокзала Ораниенбаума уже ходят шаттлы до форта «Константин».