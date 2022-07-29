Пока дамба закрыта, дюжина дополнительных электричек повезет петербуржцев в Ломоносов в День ВМФ

В день проведения Главного военно-морского парада, 31 июля, пустят дополнительные электрички между Петербургом и Ораниенбаумом. Для удобства пассажиров добавят 12 поездов в одну сторону и столько же — в другую.



Первая электричка в Ломоносов из Петербурга отправится в 9:00, а последняя — в 15:30, сообщает 29 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Из Ораниенбаума в Петербург первый электропоезд поедет в 10:00, а последний — в 16:45. Интервал между электричками составит полчаса. С точным расписанием дополнительных поездов можно ознакомиться на сайте ведомства.