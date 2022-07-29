За сброс бетона при ремонте Биржевого моста оштрафованы двое сотрудников компании-подрядчика

Штрафом для двух сотрудников компании «Возрождение» обернулся сброс бетона в Малую Неву, который горожане заметили в середине мая. С Биржевого моста тогда летели куски строительного материала.

«Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности физическое и должностное лицо филиала «Искусственные сооружения» АО ПО «Возрождение» за нарушение требований к охране Малой Невы», — сообщило ведомство 29 июля.