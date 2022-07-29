За сброс бетона при ремонте Биржевого моста оштрафованы двое сотрудников компании-подрядчика

Штрафом для двух сотрудников компании «Возрождение» обернулся сброс бетона в Малую Неву, который горожане заметили в середине мая. С Биржевого моста тогда летели куски строительного материала.
«Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности физическое и должностное лицо филиала «Искусственные сооружения» АО ПО «Возрождение» за нарушение требований к охране Малой Невы», — сообщило ведомство 29 июля.
За пренебрежение правилами двоих сотрудников компании-подрядчика наказали штрафом, в сумме равном 51,5 тыс. рублей.
«Фонтанка» писала, что 17 мая жительница Петербурга заметила, как с Биржевого моста сбрасывают в реку куски бетона. Соответствующее видео она опубликовала в социальных сетях. В «Возрождении» позже заверили, что из-за этого случая организуют проверку, а сотрудника привлекут к ответственности.
Напомним, группа компаний «Возрождение» проводит капитальный ремонт Биржевого моста за 2,37 млрд рублей. Полностью работы собираются завершить до 5 мая следующего года.