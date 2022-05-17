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    «Сбрасывают бетон и мусор в Неву». Петербурженка заметила странное на Биржевом мосту

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    1 комментарий

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    У петербурженки возникли вопросы к ремонту Биржевого моста: она заметила, как с него сбрасывают в реку куски бетона. Видео с места событий очевидица опубликовала 17 мая в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    «Ремонт Биржевого моста. Строители сбрасывают бетон, мусор от стройки в Неву», — возмутилась горожанка. «Фонтанке» девушка рассказала, что действие разворачивалось в субботу, 14-го числа, а снимала происходящее она со стороны Биржи на Васильевском острове.

    В пресс-службе группы компаний «Возрождение», которая занимается ремонтом моста, «Фонтанку» заверили: из-за случая организуют проверку, сотрудника привлекут к ответственности.

    «Хотим поблагодарить неравнодушных жителей Петербурга за внимание к экологии города. Сотрудник работал на третьей опоре моста, вследствие чего части бетона попали в воду. Обычно для сбора мусора под мостом расположена специальная баржа. Кроме того, сообщаем, что в период реконструкции моста водолазами будут проводиться работы по очистке дна», — отметили в ГК.

    Как мы рассказывали, группа компаний «Возрождение» проводит капитальный ремонт Биржевого моста за 2,37 млрд рублей. Полностью завершить работы нужно до 5 мая следующего года.

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    Комментарии (1)

    265055770
    Нева слишком глубокая в этом месте. Бобры не справляются.
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