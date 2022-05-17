«Сбрасывают бетон и мусор в Неву». Петербурженка заметила странное на Биржевом мосту

У петербурженки возникли вопросы к ремонту Биржевого моста: она заметила, как с него сбрасывают в реку куски бетона. Видео с места событий очевидица опубликовала 17 мая в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
«Ремонт Биржевого моста. Строители сбрасывают бетон, мусор от стройки в Неву», — возмутилась горожанка. «Фонтанке» девушка рассказала, что действие разворачивалось в субботу, 14-го числа, а снимала происходящее она со стороны Биржи на Васильевском острове.
В пресс-службе группы компаний «Возрождение», которая занимается ремонтом моста, «Фонтанку» заверили: из-за случая организуют проверку, сотрудника привлекут к ответственности.
«Хотим поблагодарить неравнодушных жителей Петербурга за внимание к экологии города. Сотрудник работал на третьей опоре моста, вследствие чего части бетона попали в воду. Обычно для сбора мусора под мостом расположена специальная баржа. Кроме того, сообщаем, что в период реконструкции моста водолазами будут проводиться работы по очистке дна», — отметили в ГК.
Как мы рассказывали, группа компаний «Возрождение» проводит капитальный ремонт Биржевого моста за 2,37 млрд рублей. Полностью завершить работы нужно до 5 мая следующего года.