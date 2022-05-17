«Сбрасывают бетон и мусор в Неву». Петербурженка заметила странное на Биржевом мосту

У петербурженки возникли вопросы к ремонту Биржевого моста: она заметила, как с него сбрасывают в реку куски бетона. Видео с места событий очевидица опубликовала 17 мая в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



«Ремонт Биржевого моста. Строители сбрасывают бетон, мусор от стройки в Неву», — возмутилась горожанка. «Фонтанке» девушка рассказала, что действие разворачивалось в субботу, 14-го числа, а снимала происходящее она со стороны Биржи на Васильевском острове.

