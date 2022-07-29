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    ЗСД дважды перекроют между Приморским проспектом и набережной Макарова

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    Фото: «Магистраль Северной столицы»
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    Плановый ремонт дорожного покрытия и строительство развязок ограничат движение по Западному скоростному диаметру Петербурга в августе. Дважды участок магистрали будут полностью перекрывать по ночам.

    С 2:00 до 4:00 9 и 11 августа будет закрыто движение по ЗСД от развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова в направлении с севера на юг, сообщает 29 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Там будут устанавливать конструкцию рамы, на которую крепятся дорожные знаки. Предыдущую 26 июля демонтировали из-за повреждений.

    Еще два с половиной часа 9 августа, с 4:00 до 6:30, для проезда там будет доступна только крайняя левая полоса. Съезд с ЗСД на Приморский при этом ограничения и перекрытия не затронут, он будет работать в обычном режиме.

    Фото: «Магистраль Северной столицы»

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