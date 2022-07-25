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    ЗСД перекроют на два часа от Приморского проспекта до набережной Макарова

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    Ночью 26 июля будет полностью перекрыто движение в одну сторону по Центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) Петербурга.

    Фото: «Магистраль северной столицы»
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    С 1:00 до 3:00 закроют движение по ЗСД от развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова в направлении с севера на юг. Там демонтируют поврежденную опору рамы, на которой размещаются дорожные знаки, сообщает «Магистраль Северной столицы». Съезд на Приморский проспект при этом будет работать как обычно.

    C 3:00 до 6:00 движение будет открыто, но только по крайней левой полосе. В это время дорожники будут грузить демонтированные опоры для транспортировки.

    Фото: «Магистраль северной столицы»

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