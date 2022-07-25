ЗСД перекроют на два часа от Приморского проспекта до набережной Макарова

Ночью 26 июля будет полностью перекрыто движение в одну сторону по Центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) Петербурга.
С 1:00 до 3:00 закроют движение по ЗСД от развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова в направлении с севера на юг. Там демонтируют поврежденную опору рамы, на которой размещаются дорожные знаки, сообщает «Магистраль Северной столицы». Съезд на Приморский проспект при этом будет работать как обычно.
C 3:00 до 6:00 движение будет открыто, но только по крайней левой полосе. В это время дорожники будут грузить демонтированные опоры для транспортировки.