ЗСД перекроют на два часа, чтобы убрать поврежденную опору

С 01:00 до 03:00 вторника для движения транспорта будет закрыт участок ЗСД от развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова в направлении с севера на юг города, сообщает 22 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Рама нависает над всеми четырьмя полосами, поэтому работы требуют временного прекращения движения по основному ходу магистрали.

Ночью 26 июля будут перекрывать движение по центральному участку ЗСД Петербурга. Там предстоит демонтировать поврежденную опору рамы для дорожных знаков.

Затем с 03:00 до 06:00 для водителей будет доступна только крайняя левая полоса. На остальных будут грузить демонтированные опоры, чтобы их увезти.



Съезд с ЗСД на Приморский проспект при этом будет работать в штатном режиме.