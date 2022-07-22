ЗСД перекроют на два часа, чтобы убрать поврежденную опору

Ночью 26 июля будут перекрывать движение по центральному участку ЗСД Петербурга. Там предстоит демонтировать поврежденную опору рамы для дорожных знаков.
С 01:00 до 03:00 вторника для движения транспорта будет закрыт участок ЗСД от развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова в направлении с севера на юг города, сообщает 22 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Рама нависает над всеми четырьмя полосами, поэтому работы требуют временного прекращения движения по основному ходу магистрали.
Затем с 03:00 до 06:00 для водителей будет доступна только крайняя левая полоса. На остальных будут грузить демонтированные опоры, чтобы их увезти.
Съезд с ЗСД на Приморский проспект при этом будет работать в штатном режиме.