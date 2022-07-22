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    ЗСД перекроют на два часа, чтобы убрать поврежденную опору

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    Ночью 26 июля будут перекрывать движение по центральному участку ЗСД Петербурга. Там предстоит демонтировать поврежденную опору рамы для дорожных знаков.

    С 01:00 до 03:00 вторника для движения транспорта будет закрыт участок ЗСД от развязки с Приморским проспектом до набережной Макарова в направлении с севера на юг города, сообщает 22 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Рама нависает над всеми четырьмя полосами, поэтому работы требуют временного прекращения движения по основному ходу магистрали.

    Затем с 03:00 до 06:00 для водителей будет доступна только крайняя левая полоса. На остальных будут грузить демонтированные опоры, чтобы их увезти.

    Съезд с ЗСД на Приморский проспект при этом будет работать в штатном режиме.

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