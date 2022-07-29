На севере Петербурга отремонтируют трамвайные пути на полтора миллиарда. Посмотрите, где будут менять рельсы

Дирекция транспортного строительства объявила два конкурса на ремонт трамвайных путей. Оба лота — в Калининском районе Петербурга.
Документация опубликована 28 июля. Максимальная стоимость первого контракта — 807 млн рублей, 161 млн предполагается освоить в 2022 году, 315 млн — в 2023-м, 331 млн — в 2024 году. В приложенном расчете цены значатся:
- Политехническая ул. от площади Мужества до ул. Шателена;
- Боткинская ул. пл. Ленина от ул. Академика Лебедева до ул. Комсомола;
- ул. Комсомола от ул. Академика Лебедева до пл. Ленина;
- узел № 91 — ул. Академика Лебедева у Боткинской ул.;
- узел № 35 — ул. Комсомола у пл. Ленина.
Второй контракт в пределе стоит 842 млн (169 млн, 326 млн и 348 млн). Здесь в формулу цены заложены:
- ул. Руставели от пр. Просвещения до конечного пункта «Ручьи», включая конечный пункт «пр. Луначарского»;
- узел № 105 — пр. Просвещения у ул. Руставели.
В бюджете Петербурга на 2022–2024 годы на ремонт трамвайных путей заложены 2,4 млрд рублей, 2,2 млрд рублей и 2,4 млрд рублей по годам. Ранее «Фонтанка» писала о масштабной программе «Горэлектротранса» по обновлению подвижного состава и реконструкции инфраструктуры для электрического транспорта.