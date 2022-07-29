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    На севере Петербурга отремонтируют трамвайные пути на полтора миллиарда. Посмотрите, где будут менять рельсы

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    Дирекция транспортного строительства объявила два конкурса на ремонт трамвайных путей. Оба лота — в Калининском районе Петербурга.

    Документация опубликована 28 июля. Максимальная стоимость первого контракта — 807 млн рублей, 161 млн предполагается освоить в 2022 году, 315 млн — в 2023-м, 331 млн — в 2024 году. В приложенном расчете цены значатся:

    • Политехническая ул. от площади Мужества до ул. Шателена;
    • Боткинская ул. пл. Ленина от ул. Академика Лебедева до ул. Комсомола;
    • ул. Комсомола от ул. Академика Лебедева до пл. Ленина;
    • узел № 91 — ул. Академика Лебедева у Боткинской ул.;
    • узел № 35 — ул. Комсомола у пл. Ленина.

    Второй контракт в пределе стоит 842 млн (169 млн, 326 млн и 348 млн). Здесь в формулу цены заложены:

    • ул. Руставели от пр. Просвещения до конечного пункта «Ручьи», включая конечный пункт «пр. Луначарского»;
    • узел № 105 — пр. Просвещения у ул. Руставели.

    В бюджете Петербурга на 2022–2024 годы на ремонт трамвайных путей заложены 2,4 млрд рублей, 2,2 млрд рублей и 2,4 млрд рублей по годам. Ранее «Фонтанка» писала о масштабной программе «Горэлектротранса» по обновлению подвижного состава и реконструкции инфраструктуры для электрического транспорта.

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