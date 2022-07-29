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    Двух школьниц изнасиловали в Оккервиле. В квартире подозреваемого они провели два дня

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    Следственный комитет возбудил дело об изнасиловании, жертвами которого стали две юные петербурженки в Невском районе города. Получать секс силой подозреваемому не впервой.

    О насильнике в 14-этажке в Оккервиле полиции накануне около 17:30 рассказала 42-летняя местная жительница. Им она назвала старшего брата — кладовщика торговой фирмы 44-х лет, жертвой — свою 15-летнюю дочь. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля.

    Уйти из дома до приезда полицейских мужчина не успел, он задержан. По версии следствия, племянницей его сексуальный интерес не ограничился. Последние два дня вместе с ней в квартире, где проживает мужчина, была подруга годом старше. Мать девушки также написала заявление.

    Подозреваемого определили в изолятор временного содержания. Кроме изнасилования, ему вменяют насильственные действия сексуального характера, все — в отношении двух несовершеннолетних.

    Процедура должна быть знакома. В 2009 году мужчину судили за изнасилование в Псковской области, тогда потерпевшая была постарше.

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