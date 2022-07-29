В России хотят ввести скидочные карты для малоимущих

Группа депутатов Госдумы предлагает ввести в России единую социальную дисконтную карту для малоимущих людей. Поправки подготовлены в закон «О государственной социальной помощи». Об этом «Известиям» в интервью, опубликованном 29 июля, рассказал один из соавторов документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



По задумке авторов законопроекта, граждане, доход которых ниже прожиточного минимума (13,9 тыс. рублей по стране) смогут получить в МФЦ или органах соцзащиты пластиковую карту, которая позволит им покупать продукты, лекарства и услуги со скидками. Магазины и аптеки будут участвовать добровольно и самостоятельно определять размер скидок и товары. За это они, по словам Нилова, получат «приток новых покупателей».

