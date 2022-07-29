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    Летели книги и гладильная доска. Что известно об автоледи, которая пыталась задавить собак в Петербурге

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    Соседи петербурженки на Renault, которая охотилась на собак и инспектора ГИБДД в выходные, рассказали о том, как жилось рядом. Они утверждают, что было непросто.

    Наматывала на «Рено» круги вокруг детской площадки, утверждает один из соседей. Мужчина рассказал, что якобы периодически слышал крики с лоджии.

    О несколько иных шоу рассказала другая соседка, передает корреспондент «Фонтанки». Женщина утверждает, что нарушительница общественного спокойствия якобы разговаривала сама с собой и бранилась. Периодически дело могло закончиться весьма печальными последствиями.

    «Время от времени угроза оказывалась более материальной: сверху падали бутылки, книги и прочие неожиданные предметы. Сотрудники ресторана на нижнем этаже хорошо запомнили момент, когда внезапно у порога заведения приземлилась гладильная доска», – говорят соседи.

    Подробности о визитах полиции, рассказах соседей и увлечениях петербурженки, читайте в материале «Фонтанки».

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