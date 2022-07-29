Летели книги и гладильная доска. Что известно об автоледи, которая пыталась задавить собак в Петербурге

Соседи петербурженки на Renault, которая охотилась на собак и инспектора ГИБДД в выходные, рассказали о том, как жилось рядом. Они утверждают, что было непросто.



Наматывала на «Рено» круги вокруг детской площадки, утверждает один из соседей. Мужчина рассказал, что якобы периодически слышал крики с лоджии.

О несколько иных шоу рассказала другая соседка, передает корреспондент «Фонтанки». Женщина утверждает, что нарушительница общественного спокойствия якобы разговаривала сама с собой и бранилась. Периодически дело могло закончиться весьма печальными последствиями.