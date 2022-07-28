Метала предметы с балкона и устроила «ралли» по двору. Что рассказали соседи автоледи, которая пыталась задавить собак в Петербурге

Дама на «Рено», которая в минувшие выходные охотилась на собак и инспектора ГИБДД, оказалась непростой соседкой. Похоже, после того как суд арестовал Елену Солодову, дружно выдохнули не только те, кто делит с ней парадную, но и работники соседних ресторанов и магазинов.



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Корреспондент «Фонтанки» 28 июля побывал во дворе дома, где живёт горожанка, и пообщался с местными, которые поведали о частых визитах полицейских, семейной драме женщины и узнаваемой в округе манере вождения.



Искать тех, кто может рассказать о ней в красках, долго не пришлось. После недавних событий о Елене заговорили даже те, кто не знаком с ней лично. Алексей (имя изменено), который работает неподалёку от ее дома, за пару дней до ареста видел, как та наматывала круги на машине вокруг детской площадки. Но список странностей, по его словам, не ограничивается только этим.



«Буквально на днях она устроила здесь «ралли». Лично я с ней не встречался, но слышал, как она что-то громко кричала из своей лоджии. Она делает так периодически. В последний раз такое было месяца полтора назад», — вспомнил мужчина.



Подобные шоу порой видит и её соседка Анна. Она рассказала, что во время последнего «выступления» та якобы разговаривала сама с собой, зачем-то обращалась к Путину и резко хлопала створками окон, поражая публику крепостью стёкол. С балкона, который выделяется раскрашенной из баллончика рамой одного из окон, иногда летят бранные слова. Время от времени угроза оказывается более материальной: сверху падают бутылки, книги и прочие неожиданные предметы. Сотрудники ресторана на нижнем этаже хорошо запомнили момент, когда внезапно у порога заведения приземлилась гладильная доска.



«Гость сидел вон за тем за столом, — официантка показывает на место у окна, — и услышал, как упало что-то тяжелое. Он испугался, смотрит — а там гладильная доска. Самое интересное, люди продолжают там ходить. Я каждый раз предупреждаю, чтобы обходили, потому что в следующий раз запросто может убить», — поделилась Юлия. В ближайшей студии маникюра из-за эксцентричного поведения жительницы недавно даже вызывали полицию.

Люди в форме тут в целом нередкие гости. На счету Анны, соседки Елены сверху, уже три звонка в полицию. Как правило, в квартире этажом ниже с ночи до утра громко играет музыка, а в прошлый раз, по её воспоминаниям, по стенам и потолку словно прыгал баскетбольный мяч. Как-то раз перед дверью оставили зловонную кучу мусора — по мнению Анны, это ничто иное как месть за обращение в органы.



«Все разы полицейские просто звонили в домофон, потом шли к нам и предлагали писать заявление. Заходить к ней домой они, как оказалось, не имеют права. Когда они выходили, она выглядывала и кричала им гадости сверху. Что-то из разряда: «Иди сюда, я о тебе сейчас одному дяде скажу, и ты у меня получишь», — поделилась девушка.

Чудачества за соседкой стали некоторые замечать с ранней весны. Другие говорят, что всё началось гораздо раньше, и видят причину в семейных неурядицах.

«Она живет одна, пожилая мама приходит к ней раз в месяц примерно, может, чаще. В предыдущий раз она не впустила мать в дом. Та стояла и просила открыть. Потом ушла. В квартире иногда слышны её крики. Животных у нее, похоже, нет. Я никогда не видела, чтобы она выводила собаку на прогулку», — рассказала соседка Надежда (имя изменено).



Чем, кроме езды на «Рено» и метанием предметов с балкона, занимается Елена, никто из собеседников не смог сказать уверенно. Судя по страницам в социальных сетях, у неё есть шоурум — в онлайн-галерее красуются модели в белье, спортивных и офисных костюмах. Судя по отзывам, второй раз одежду заказывают не все.

«Два дня назад купила жена, шов справа распустился. Шикарное качество, берегитесь», — день назад написал пользователь под фотографией с бирюзовым платьем.

В том же аккаунте опубликованы предложения о маникюре по привлекательной для рынка цене. На Avito услуги мастера, зарегистрированного по номеру телефона женщины, оценивают так же нелестно.



«Не ходите! Потрачено шесть часов. Инструменты не одноразовые, мастер новичок. Работа выполнена плохо. <...> В учебных центрах и то лучше делают, там хотя бы мастер контролирует», — написали на странице объявлений в декабре прошлого года.



Судя по личной странице в соцсети, загранпаспортом Елена пользуется весьма часто. На снимках она показывает себя на фоне пальм, моря и необычных зданий с арабской вязью на фасадах. По классике, в ленте мелькают фото коктейлей и завидных утренних завтраков, а в хештегах значатся Куба, Мексика, Вьетнам, Италия и другие названия стран.

По данным «Фонтанки», у женщины есть родственники за рубежом, до недавнего задержания она неоднократно выезжала за пределы города. Это, в числе прочего, стало причиной по которой суд решил заключить её под стражу до 25 сентября.

На то, что когда-то Петербург услышит о Елене, намекало многое. До того как автоледи решила сбить полицейского, она в течение года привлекалась к административной ответственности из-за нарушений, «посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».



Помимо этого, в сентябре 2021-го у Солодовой возникли сложности с парковкой на площади Чернышевского. Сдавая назад, злосчастный «Рено» повредил припаркованный «КИА». Дожидаться водителя и сообщать в ГИБДД о случившемся она не стала. Оставив записку с номером телефона, она уехала, за что получила протокол по второй части 12.27 статьи КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Свидетель добавил, что номер телефона дама оставила только после того, как он напомнил ей о водительской вежливости. Тем не менее в конце ноября того же года суд счёл нарушение малозначительным и ограничился устным замечанием.

В качестве предзнаменования можно рассматривать и запись, которую Елена опубликовала на своей странице «ВКонтакте» в июле 2022 года с цитатой из книги . «Хулиганка — это женщина, которой удалось довести какого-нибудь мужчину до белого каления тем, что она вела себя не так, как от нее ожидали». Остаётся лишь гадать, была ли эта мысль случайной.

Также на ее странице выложена памятка об общении с сотрудниками ДПС. Там ни слова о том, что их нужно давить.

