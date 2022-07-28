В РКН объяснили, почему потребовали отозвать лицензию СМИ у «Новой газеты»

Роскомнадзор потребовал признать недействительной регистрацию печатной версии «Новой газеты», потому что издание не предоставило в срок устав редакции. Об этом 28 июля со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.



В РКН добавили, что письменные предупреждения, направленные ранее в адрес ЗАО «ИД «Новая газета», были выданы по материалам электронной версии издания.



По словам пресс-секретаря «НГ» Надежды Прусенковой, претензии относятся к перерегистрации издания в 2006 году. Тогда «Новая» должна была в течение трех месяцев прислать свой устав, но норма, позволяющая отнять лицензию при невыполнении этого условия, появилась только в 2018-м, отмечает Прусенкова.

