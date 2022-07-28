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    В РКН объяснили, почему потребовали отозвать лицензию СМИ у «Новой газеты»

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    Роскомнадзор потребовал признать недействительной регистрацию печатной версии «Новой газеты», потому что издание не предоставило в срок устав редакции. Об этом 28 июля со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

    В РКН добавили, что письменные предупреждения, направленные ранее в адрес ЗАО «ИД «Новая газета», были выданы по материалам электронной версии издания.

    По словам пресс-секретаря «НГ» Надежды Прусенковой, претензии относятся к перерегистрации издания в 2006 году. Тогда «Новая» должна была в течение трех месяцев прислать свой устав, но норма, позволяющая отнять лицензию при невыполнении этого условия, появилась только в 2018-м, отмечает Прусенкова.

    Редакция «Новой газеты» сообщила, что РКН требует также аннулировать лицензию их сайта из-за отсутствия маркировок иноагентов в двух материалах.

    Недавно Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» — проект журналистов «Новой газеты». Издание прекратило работу в марте этого года по инициативе редакции после двух предупреждений РКН.

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