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    Головокружительный парад. Троим зрителям стало плохо во время репетиции Дня ВМФ в Петербурге

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    Три человека, в том числе двое детей, пожаловалась на плохое самочувствие, когда смотрели генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Им помогли фельдшеры Росгвардии.

    Сначала плохо стало школьнице, а затем за помощью обратилась еще одна девушка, у обеих было головокружение. Позже к военным медикам подбежала женщина и сказала, что ее шестилетний сын потерял сознание. Всем им оказали помощь. Девушки от госпитализации отказались, а мальчика передали медикам.

    Фото: пресс-служба Росгвардии
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    Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге в четверг, 28 июля, при идеальной для этого погоде. На набережных собрались толпы зрителей. Лучшие кадры — в объективе «Фонтанки».

    Фото: пресс-служба Росгвардии

    Официальный парад пройдёт в воскресенье, 31 июля. В нём примут участие парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводная лодка «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь». Порядок пролета авиации и прохождения кораблей смотрите на «Фонтанке».

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