Головокружительный парад. Троим зрителям стало плохо во время репетиции Дня ВМФ в Петербурге

Три человека, в том числе двое детей, пожаловалась на плохое самочувствие, когда смотрели генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Им помогли фельдшеры Росгвардии.
Сначала плохо стало школьнице, а затем за помощью обратилась еще одна девушка, у обеих было головокружение. Позже к военным медикам подбежала женщина и сказала, что ее шестилетний сын потерял сознание. Всем им оказали помощь. Девушки от госпитализации отказались, а мальчика передали медикам.
Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге в четверг, 28 июля, при идеальной для этого погоде. На набережных собрались толпы зрителей. Лучшие кадры — в объективе «Фонтанки».