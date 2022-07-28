Головокружительный парад. Троим зрителям стало плохо во время репетиции Дня ВМФ в Петербурге

Три человека, в том числе двое детей, пожаловалась на плохое самочувствие, когда смотрели генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Им помогли фельдшеры Росгвардии.



Сначала плохо стало школьнице, а затем за помощью обратилась еще одна девушка, у обеих было головокружение. Позже к военным медикам подбежала женщина и сказала, что ее шестилетний сын потерял сознание. Всем им оказали помощь. Девушки от госпитализации отказались, а мальчика передали медикам.