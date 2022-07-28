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    Репетиция парада ко Дню ВМФ в Петербурге — глазами «Фонтанки»

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    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
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    Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге в четверг, 28 июля, при идеальной для этого погоде: без дождя и на фоне вереницы кучевых облаков, как будто повторяющих строй кораблей.

    Фото: Кадр супервидовой веб-камеры
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    На фотографиях корреспондента «Фонтанки» видно, как много было зрителей. Набережные похожи на трибуны стадиона во время игры лучших команд.

    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
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    Репетиция прошла не только в центре Петербурга, но и в Кронштадте. Там её посмотрели 200 школьников из Мариуполя, отдыхающих в детском оздоровительном комплексе «Дружных» в Петербурге. Они наблюдали проход на Кронштадтском рейде подводной лодки «Магадан», сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», учебного корабля «Перекоп», увидели корабли статического показа — барк «Седов», атомные подводные лодки «Северодвинск» и «Вепрь», корвет «Бойкий» и другие корабли, сообщает пресс-служба губернатора.

    Официальный парад пройдёт в воскресенье, 31 июля. В нём примут участие парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводная лодка «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь». Порядок пролета авиации и прохождения кораблей смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Кадр супервидовой веб-камеры
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»

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