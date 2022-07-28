Репетиция парада ко Дню ВМФ в Петербурге — глазами «Фонтанки»

Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге в четверг, 28 июля, при идеальной для этого погоде: без дождя и на фоне вереницы кучевых облаков, как будто повторяющих строй кораблей.
На фотографиях корреспондента «Фонтанки» видно, как много было зрителей. Набережные похожи на трибуны стадиона во время игры лучших команд.
Репетиция прошла не только в центре Петербурга, но и в Кронштадте. Там её посмотрели 200 школьников из Мариуполя, отдыхающих в детском оздоровительном комплексе «Дружных» в Петербурге. Они наблюдали проход на Кронштадтском рейде подводной лодки «Магадан», сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», учебного корабля «Перекоп», увидели корабли статического показа — барк «Седов», атомные подводные лодки «Северодвинск» и «Вепрь», корвет «Бойкий» и другие корабли, сообщает пресс-служба губернатора.
Официальный парад пройдёт в воскресенье, 31 июля. В нём примут участие парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводная лодка «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь». Порядок пролета авиации и прохождения кораблей смотрите на «Фонтанке».