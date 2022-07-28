Попользовались и хватит. Суд вновь запретил браузер Tor в России

Меньше недели продержался анонимайзер Tor в России и вновь оказался заблокирован. Такое решение 28 июля принял Ленинский районный суд Саратова, пишет «Интерфакс».
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и признал содержащуюся в Tor Browser информацию «запрещенной к распространению на территории РФ, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений».
19 мая Саратовский областной суд отменил решение райсуда об ограничении доступа к Tor и направил дело на новое рассмотрение. Решение объяснили «нарушением норм процессуального права», так как владелец сайта не был привлечен к участию в деле. Роскомнадзор разблокировал сайт браузера только спустя два месяца, 22 июля.