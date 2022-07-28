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    Попользовались и хватит. Суд вновь запретил браузер Tor в России

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    Меньше недели продержался анонимайзер Tor в России и вновь оказался заблокирован. Такое решение 28 июля принял Ленинский районный суд Саратова, пишет «Интерфакс».

    Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и признал содержащуюся в Tor Browser информацию «запрещенной к распространению на территории РФ, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений».

    19 мая Саратовский областной суд отменил решение райсуда об ограничении доступа к Tor и направил дело на новое рассмотрение. Решение объяснили «нарушением норм процессуального права», так как владелец сайта не был привлечен к участию в деле. Роскомнадзор разблокировал сайт браузера только спустя два месяца, 22 июля.

    Саратовский суд постановил заблокировать сайт, с которого можно скачать Tor, еще в 2017 году. Тогда заявлялось, что через браузер можно получить доступ к экстремистским материалам. В итоге блокировка началась в 2021 году.

    Tor — это бесплатный комплекс программных средств, использующий распределенную сеть proxy-серверов, называемую в компьютерном мире «луковой маршрутизацией», способную передавать данные в шифрованном виде и тем самым создавать полностью анонимные сетевые соединения. Технология позволяет достичь полного сокрытия интернет-информации от любых попыток отслеживания и анализа. Через Tor часто заходят в даркнет и на прочие заблокированные сайты.

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