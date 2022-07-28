«В жизни так бывает». Пьяный водитель с Невского ставил в суде на «неадекватность» пешеходов и проиграл

Чуть не дотянул до максимального срока виновник громкого ДТП на Невском Сурен Туманов. Его пьяный заезд убил 23-летнюю Сашу и покалечил 26-летнего Спиридона. Перед тем, как отправиться на 10 лет в колонию, водитель оправдывал себя как мог: намекал на пьяных пешеходов и монтаж видео с камер видеонаблюдения.



Фото: Дорожный инспектор. Поделиться Поделиться





В зал заседаний 43-летнего Сурена Туманова доставили 28 июля с синяком под глазом и развернули рабочей стороной к камерам. Приговор судья зачитывала полтора часа. Туманов всё это время не проявлял активности, спокойно стоял за решёткой.



В ходе процесса сторона обвиняемого выдвинула свою версию произошедшего, согласно которой водитель Volkswagen Polo Туманов с утра 15 декабря выпил два тёмных пива. К вечеру хмель выветрился, и мужчина сел за руль. Притормозить перед пешеходным переходом у Большой Конюшенной якобы не было возможности, а парень с девушкой вышли на зебру «в неадекватном» состоянии. Разглядеть их не получилось из-за грязи на лобовом стекле. Да ещё кто-то третий их сопровождал и тоже стал помехой для обзора. Записи с камер наблюдения, по версии Туманова, смонтированы.

Свою версию событий Туманов спокойно изложил в последнем слове, когда в зале находились и мать погибшей Саши, и родственники тяжело пострадавшего Спиридона.

«Я ехал на зелёный, потерпевшие шли на красный, они, наверное, были пьяные», — заявлял Туманов.

По данным «Фонтанки», Туманов подрабатывал таксистом на арендованной у ООО «Райс» машине. К моменту аварии трёхмесячный договор аренды автомобиля истёк.

В день аварии Туманова, как писала «Фонтанка», видели в баре на Моховой. При прохождении освидетельствования он «надул» 0,827 мг/л, что можно перевести в 300 граммов выпитой водки. В салоне автомобиля нашли бутылки из-под коньяка.



При этом в ходе процесса и пешеходов проверяли на наличие алкоголя или наркотиков в крови. Предсказуемо ничего не нашли.

«Версия Туманова о том, что пешеходы переходили на красный свет в неадекватном состоянии, появилась под конец судебного процесса, — рассказал адвокат коллегии адвокатов Legal Life Олег Фазульянов. — Что касается залепленного грязью стекла, то на видеозаписи видно, что стекло было чистым и на нём отображались блики искусственного освещения. В прениях стало ясно, что грязное лобовое стекло — это запотевшее стекло, видимо, от перегара».

Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Слова Туманова также опровергли многочисленные свидетельства очевидцев. Оказавшиеся на месте аварии рассказывали о том, что от водителя Polo исходил характерный запах, он еле стоял на ногах, «то смеялся, то плакал».

Леонид Анисимов говорил, что его брат Спиридон никогда не вернётся к прежней жизни. Семья погибшей Саши выдвинула требования о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, родственники Спиридона — 3 млн. Родители потерпевших настаивали на максимальном сроке наказания в 12 лет лишения свободы.



Ни сам Туманов, ни его родственники с потерпевшими не связывались, извинений не приносили.

— Чудовищное безразличие со стороны подсудимого. Я ему задал вопрос во время судебного следствия: «Почему вы превысили скорость?» Его ответ был: «В жизни так бывает». Более того, в ходе судебного заседания он перепутал пострадавшего в ДТП и указал на находящегося в зале суда брата потерпевшего. Это говорит о том, что он не знает, в каком состоянии сейчас находится Спиридон, вот факты истинного безразличия и истинного отношения к последствиям своих действий, — прокомментировал адвокат Фазульянов.



Суд удовлетворил требования о взыскании морального вреда в полном объёме. Кроме того, отдельно будет рассмотрено требование о взыскании средств на лечение Спиридона.

Ни мама Саши, ни брат Спиридона на оглашении приговора не присутствовали. Крёстный Саши Сергей Сирота пообщался с журналистами. От волнения у него дрожала щека, он говорил с опущенными глазами, сдерживая слёзы.

«Возможно, наказание в каких-то случаях следует увеличить. В данной ситуации некоторые факты не были учтены, а именно не было сделано необходимой процедуры по наркотическому освидетельствованию. Хотя подозрения внеследственные были, — отметил Сирота. — Мама Саши чувствует себя плохо и сегодня присутствовать не смогла. Она в упадке сил, мягко говоря».



Саша и Спиридон мечтали работать в fashion-индустрии, Саша как фотограф, а Спиридон в качестве модели. Оба подрабатывали в кафе на Большой Конюшенной. Друзья возвращались со смены, когда их сбил автомобиль. Саша погибла сразу, а Спиридона в состоянии комы госпитализировали. В сознание парень пришёл только в конце января. Его реабилитация длится до сих пор.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

