«То плакал, то смеялся». Суд в Петербурге приговорил к 10 годам автора пьяного ДТП на Невском, где погибла девушка-фотограф

Куйбышевский суд Петербурга приговорил водителя Сурена Туманова за смертельное ДТП на Невском проспекте к 10 годам колонии общего режима и компенсации морального вреда родственникам погибшей и пострадавшего в размере 8 млн рублей. Решение вынесено 28 июля, передаёт корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

В зал суда Туманова доставили с синяком под глазом. Вину он признал частично, заявив, что перед тем, как сесть за руль, с утра выпил две банки тёмного пива и к вечеру был трезв. Также, по словам обвиняемого, он не смог разглядеть пешеходов из-за грязи на стекле и намекнул, что они были в «невменяемом состоянии», а запись с камер может быть подделана.

