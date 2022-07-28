«То плакал, то смеялся». Суд в Петербурге приговорил к 10 годам автора пьяного ДТП на Невском, где погибла девушка-фотограф

Куйбышевский суд Петербурга приговорил водителя Сурена Туманова за смертельное ДТП на Невском проспекте к 10 годам колонии общего режима и компенсации морального вреда родственникам погибшей и пострадавшего в размере 8 млн рублей. Решение вынесено 28 июля, передаёт корреспондент «Фонтанки» из зала суда.
В зал суда Туманова доставили с синяком под глазом. Вину он признал частично, заявив, что перед тем, как сесть за руль, с утра выпил две банки тёмного пива и к вечеру был трезв. Также, по словам обвиняемого, он не смог разглядеть пешеходов из-за грязи на стекле и намекнул, что они были в «невменяемом состоянии», а запись с камер может быть подделана.
В ходе процесса свидетели рассказывали о том, что после столкновения водитель с трудом говорил и держался на ногах, «то плакал, то смеялся». А в машине у него нашли пустые бутылки из-под коньяка.
Авария произошла вечером 15 декабря. Нетрезвый Туманов ехал на Volkswagen Polo по Невскому в сторону Дворцовой площади. У Большой Конюшенной он проехал на красный и сбил на переходе двух пешеходов.
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