«Есть минимальные осознанные ответы». Пострадавший в пьяном ДТП на Невском вышел из комы

Получивший тяжёлые травмы в ДТП на Невском проспекте в Петербурге пришёл в сознание. Спиридон больше месяца провел в коме.
Как сообщил 29 января в «Инстаграме» брат-близнец пострадавшего, Леонид, состояние Спиридона тяжёлое. Без отрицательной динамики. Лабораторные анализы в норме.
«Сейчас у него посттравматическое состояние, которое длится до месяца. Дышит самостоятельно, может фиксировать взгляд и следовать глазами за предметом, есть минимальные осознанные ответы на окружающую среду или на просьбы», — отметил он.
Ранее пострадавшего перевели из Мариинской больницы в Нейрохирургический институт имени Поленова.
Авария, в которой Спиридон получил тяжелейшие травмы, произошла вечером 15 декабря на Невском проспекте. Автомобиль сбил парня и его подругу Сашу. Девушка скончалась на месте ДТП. Вместе они увлекались фэшн-индустрией. Саша подрабатывала фотографом, а Спиридон — моделью.
После аварии был арестован водитель, за руль он сел пьяным.