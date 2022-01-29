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«Есть минимальные осознанные ответы». Пострадавший в пьяном ДТП на Невском вышел из комы

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Получивший тяжёлые травмы в ДТП на Невском проспекте в Петербурге пришёл в сознание. Спиридон больше месяца провел в коме.

Как сообщил 29 января в «Инстаграме» брат-близнец пострадавшего, Леонид, состояние Спиридона тяжёлое. Без отрицательной динамики. Лабораторные анализы в норме.

«Сейчас у него посттравматическое состояние, которое длится до месяца. Дышит самостоятельно, может фиксировать взгляд и следовать глазами за предметом, есть минимальные осознанные ответы на окружающую среду или на просьбы», — отметил он.

Ранее пострадавшего перевели из Мариинской больницы в Нейрохирургический институт имени Поленова.

Авария, в которой Спиридон получил тяжелейшие травмы, произошла вечером 15 декабря на Невском проспекте. Автомобиль сбил парня и его подругу Сашу. Девушка скончалась на месте ДТП. Вместе они увлекались фэшн-индустрией. Саша подрабатывала фотографом, а Спиридон — моделью.

После аварии был арестован водитель, за руль он сел пьяным.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (8)

karbofos
аказание при ДТП со смертельным исходом в России – одно из самых мягких в мире.
В Китае виновник может поплатиться своей жизнью – там предусматривается смертельная казнь.

Во Франции, если ДТП, совершенное водителем в состоянии опьянения, имело тяжелые последствия, штраф может достигать 150 тысяч евро. Это помимо тюремного срока от 10 лет.

В Германии водитель, совершивший ДТП со смертельным исходом, может попасть за решетку пожизненно.

В США в Нью-Йорке причинение смерти человеку из-за грубого нарушения правил дорожного движения может быть приравнено к тяжкому убийству второй степени. В Калифорнии такое деяние может быть квалифицировано как непреднамеренное убийство.
Athair
Надеюсь, Фъ не забудет про это ДТП и расскажет нам через годик, чем закончилось всё.

Моя ставка: пьяни дадут 3 года колонии, и тысяч 500 морального ущерба родственникам. До конца срока он не досидит, за хорошее поведение выпустят заметно раньше.
AlBerkut
Таки да, что с этим синим гонсчегом?
Обряд посвящения, то есть набутыливания и нашвабривания проведён?
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