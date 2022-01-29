«Есть минимальные осознанные ответы». Пострадавший в пьяном ДТП на Невском вышел из комы

Получивший тяжёлые травмы в ДТП на Невском проспекте в Петербурге пришёл в сознание. Спиридон больше месяца провел в коме.



Как сообщил 29 января в «Инстаграме» брат-близнец пострадавшего, Леонид, состояние Спиридона тяжёлое. Без отрицательной динамики. Лабораторные анализы в норме.



«Сейчас у него посттравматическое состояние, которое длится до месяца. Дышит самостоятельно, может фиксировать взгляд и следовать глазами за предметом, есть минимальные осознанные ответы на окружающую среду или на просьбы», — отметил он.

