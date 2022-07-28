Петербургские заводы тормозят конвейер. В первом полугодии упал выпуск автомобилей, табака и напитков

В Петербурге падают объемы промышленного производства, следует из данных Петростата, опубликованных 28 июля.

По итогам первого полугодия индекс промпроизводства составил 105,1, что на 2,3 п. п. ниже, чем за первый квартал. Только за месяц индекс сократился на 0,5 п. п.