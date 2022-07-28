Петербургские заводы тормозят конвейер. В первом полугодии упал выпуск автомобилей, табака и напитков

В Петербурге падают объемы промышленного производства, следует из данных Петростата, опубликованных 28 июля.
По итогам первого полугодия индекс промпроизводства составил 105,1, что на
Индекс обрабатывающих производств за месяц в июне просел на
В первом полугодии снизился выпуск автомобилей и прицепов (
Зато выросло производство текстильных изделий — в 1,6 раза, одежды — на
Напомним, петербургские автозаводы Hyundai, Toyota, Nissan с марта находятся в простое из-за проблем с комплектующими. Табачные производители начали передачу бизнеса местным дистрибьюторам. Производители газировки остановили выпуск напитков под наиболее популярными международными брендами и пытаются заменить их локальными марками.