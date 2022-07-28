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    Петербургские заводы тормозят конвейер. В первом полугодии упал выпуск автомобилей, табака и напитков

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    В Петербурге падают объемы промышленного производства, следует из данных Петростата, опубликованных 28 июля.

    По итогам первого полугодия индекс промпроизводства составил 105,1, что на 2,3 п. п. ниже, чем за первый квартал. Только за месяц индекс сократился на 0,5 п. п.

    Индекс обрабатывающих производств за месяц в июне просел на 0,5 п. п. и составил 6,2 %. По сравнению с первым кварталом полугодовые темпы роста снизились почти на треть (в январе — марте индекс составлял 109 %).

    В первом полугодии снизился выпуск автомобилей и прицепов (-61 %). Ремонт машин и оборудования упал на 34 %. Выпуск табачных изделий сократился на 6 %, напитков — на 2,6 %.

    Зато выросло производство текстильных изделий — в 1,6 раза, одежды — на 16 %. Металлургическое производство увеличилось на 30 %, выпуск лекарств — на 18,5 %.

    Напомним, петербургские автозаводы Hyundai, Toyota, Nissan с марта находятся в простое из-за проблем с комплектующими. Табачные производители начали передачу бизнеса местным дистрибьюторам. Производители газировки остановили выпуск напитков под наиболее популярными международными брендами и пытаются заменить их локальными марками.

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