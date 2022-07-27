Презентация альбома певицы Доры перенесена по независящим причинам

В Москве перенесен сольный концерт-презентация нового альбома певицы Доры, который должен был пройти 27 июля. Событие планировалось на дизайн-заводе «Флакон» в рамках фестиваля Summer Sound.
27 июля днем в официальной группе певицы появилось объявление о вынужденном переносе по причинам, которые не зависят ни от организаторов, ни от артиста. Новая дата концерта пока не объявлена. Обладатели билетов могут либо сохранить их в ожидании будущего концерта, либо обменять на другой концерт того же фестиваля.
Третий альбом Доры Miss вышел 3 июня, в нем 13 треков.
Исполнительница хита «Втюрилась» не впервые сталкивается с отменой собственного выступления — в июне она не смогла спеть в Петербурге на «Отличном Fest’е».