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    Музыка

    Презентация альбома певицы Доры перенесена по независящим причинам

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    В Москве перенесен сольный концерт-презентация нового альбома певицы Доры, который должен был пройти 27 июля. Событие планировалось на дизайн-заводе «Флакон» в рамках фестиваля Summer Sound.

    27 июля днем в официальной группе певицы появилось объявление о вынужденном переносе по причинам, которые не зависят ни от организаторов, ни от артиста. Новая дата концерта пока не объявлена. Обладатели билетов могут либо сохранить их в ожидании будущего концерта, либо обменять на другой концерт того же фестиваля.

    Третий альбом Доры Miss вышел 3 июня, в нем 13 треков.

    Исполнительница хита «Втюрилась» не впервые сталкивается с отменой собственного выступления — в июне она не смогла спеть в Петербурге на «Отличном Fest’е».

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