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    МВД: В Ленобласти задержана «директор сети» финансовой пирамиды Finiko

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    Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере «активной участнице» финансовой пирамиды Finiko. Об этом 27 июля сообщает «МВД Медиа».

    «45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По данным следствия, женщина была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. Ей удалось привлечь в Finiko более 5 млн долларов, за это она получила статус директора сети и руководила несколькими «топ-менеджерами».

    Вкладчиков она привлекала на онлайн-конференциях и своих выступлениях в регионах России. Кроме того, фигурантка хвалилась имуществом, которое якобы приобрела на доходы от «успешной инвестиционной деятельности».

    Задержали Серикову в июле на территории Всеволожского района Ленобласти. Суд определил ее в СИЗО и наложил арест на часть ее имущества. Помимо мошенничества, ей хотят вменить статью о руководстве структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества.

    Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина арестовали еще в июле прошлого года. Позже под стражу были отправлены еще несколько ее сотрудников. По данным следствия, пострадали от преступной деятельности около 10 тысяч человек более чем в 100 странах мира. Ущерб превышает 5 млрд рублей.

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