МВД задержало еще шестерых участников финансовой пирамиды Finiko, ущерб уже превысил 5 млрд руб.

Полиция продолжает задерживать руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko, сумма ущерба от деятельности которой превысила пять миллиардов рублей. Об этом 21 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



«Сотрудниками МВД России задержаны шестеро подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Это руководители и активные участники финансовой пирамиды Finiko», — сказала Волк, добавив, что задержание проходило накануне при участии росгвардейцев.



Установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года на территории Республики Татарстан и других регионов России. Они распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов.

