МВД задержало еще шестерых участников финансовой пирамиды Finiko, ущерб уже превысил 5 млрд руб.

Полиция продолжает задерживать руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko, сумма ущерба от деятельности которой превысила пять миллиардов рублей. Об этом 21 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудниками МВД России задержаны шестеро подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Это руководители и активные участники финансовой пирамиды Finiko», — сказала Волк, добавив, что задержание проходило накануне при участии росгвардейцев.
Установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года на территории Республики Татарстан и других регионов России. Они распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов.
Участники пирамиды гарантировали клиентам сверхприбыль, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Клиентам предлагалось конвертировать деньги в биткойны, а затем перевести их на адреса криптокошельков, сгенерированных платформой Finiko.
По версии следователей, бизнес-проект не был зарегистрирован в России, а инвестиционная деятельность участниками Finiko фактически не велась. Вкладчики спустя некоторое время перестали получать доход, а вложения вернуть не смогли. Количество заявлений потерпевших превысило пять тысяч. При этом среди пострадавших от деятельности пирамиды есть и иностранцы.
Прошлым летом полиция задержала одного из основателей платформы Кирилла Доронина. Уголовное дело в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в сентябре 2021 года было передано в производство Следственного департамента МВД России.
«Четверым ранее задержанным фигурантам, среди которых один из предполагаемых основателей платформы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 млрд рублей по ходатайству следователя наложен арест», — сообщила представитель министерства.