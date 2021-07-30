Основателя инвестиционной пирамиды Finiko арестовали в Казани

Вахитовский районный суд Казани 30 июля избрал меру пресечения для одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция.

Как сообщает ТАСС, бизнесмена арестовали. Под стражей ему предстоит провести два месяца. До 28 сентября Доронин будет находиться в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан.

Ранее в полицию поступило более 100 заявлений от местных вкладчиков Finiko, в целом по стране в правоохранительные органы обратились больше тысячи человек. Суммы ущерба варьируются в диапазоне от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.