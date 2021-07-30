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Основателя инвестиционной пирамиды Finiko арестовали в Казани

Вахитовский районный суд Казани 30 июля избрал меру пресечения для одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция.

Как сообщает ТАСС, бизнесмена арестовали. Под стражей ему предстоит провести два месяца. До 28 сентября Доронин будет находиться в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан.

Ранее в полицию поступило более 100 заявлений от местных вкладчиков Finiko, в целом по стране в правоохранительные органы обратились больше тысячи человек. Суммы ущерба варьируются в диапазоне от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

В декабре 2020-го прокуратура Татарстана сообщила, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Тогда их заподозрили в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей

По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020-го злоумышленники действовали на территории Татарстана и других регионов Российской Федерации. От имени компании они привлекали денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. При этом клиентам гарантировали доход в размере до 25 % от суммы ежемесячно. Добавим, у компании Finiko не было лицензии на деятельность форекс-дилера, а в государственных реестрах и налоговых органах она зарегистрирована не была.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
И каждый верил, что будет на вершине пирамиды, а не внизу.
AEG
Как там Базилио с Алисой пели про вкладчиков в такие "предприятия"?

"пока живут на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки"
Жаконин
Зиц-председателя приземлили, решили, что собрали достаточно — теперь «банкротство» уголовным делом. Два года отработала пирамида, неплохо. Ловко уходили мошенники от зоркого ока правоохранителей…
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